Ozan Tufan: U21 takımına ağabeylik yapıyorum ama A takım geri döneceğim Fenerbahçe'de kadro dışı kalan U21 takımı idmanlarını sürdüren Ozan Tufan, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.