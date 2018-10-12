Ozan Tufan: U21 takımına ağabeylik yapıyorum ama A takım geri döneceğim
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan U21 takımı idmanlarını sürdüren Ozan Tufan, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.
Fenerbahçe’de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim Ozan Tufan oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayının sonunda Dereağzı’na gönderildi.
Ozan, zaman zaman U21 takımında şans buluyor. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç futbolcu, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.
Ozan’ın adı, TFF’ye bildirilen kadroda yer almıyor. Orta saha oyuncusu ancak ara transfer döneminde listeye eklenebilir.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.