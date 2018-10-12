Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Tufan: U21 takımına ağabeylik yapıyorum ama A takım geri döneceğim

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan U21 takımı idmanlarını sürdüren Ozan Tufan, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim Ozan Tufan oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayının sonunda Dereağzı’na gönderildi.

Ozan, zaman zaman U21 takımında şans buluyor. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç futbolcu, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.

Ozan’ın adı, TFF’ye bildirilen kadroda yer almıyor. Orta saha oyuncusu ancak ara transfer döneminde listeye eklenebilir.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA