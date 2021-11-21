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  • Ozan Tufan ve Watford Premier Lig'i kasıp kavurdu! ''Harika bir oyuncu''
Spor

Ozan Tufan ve Watford Premier Lig'i kasıp kavurdu! ''Harika bir oyuncu''

İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan takımının Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçtiği maçta yedek oturdu. Maç sonunda Ozan Tufan'ı neden oynatmadığını açıklayan Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri milli yıldıza övgüler dizdi.

Star.com.tr21 Kasım 2021 Pazar 07:46 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 07:47
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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Watford ligde Manchester United'ı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturan Ozan Tufan maçta süre alamadı.

MAÇ SONU OZAN TUFAN'A ÖVGÜLER DİZDİ

Watford'un çiçeği burnunda teknik direktörü Claudio Ranieri çıktığı üçüncü maçta Manchester United'ı farklı devirmeyi başardı. İngiliz gazeteciler ise maç sonunda tecrübeli teknik direktöre Ozan Tufan'ın neden oynamadığını sordu. Ranieri, yıldız oyuncu için şu cevabı verdi:

"Benim için o çok iyi bir oyuncu. Ancak büyük şampiyonların bile İngiliz futbolunun ritmini anlamaları için altı aya ihtiyaçları olduğunu biliyorsunuz. O harika, ona inanıyorum. Ama bugün farklı bir şey yapmak istedim."

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon transfer olduğu Watford'da 5 maça çıktı. 4 kez Premier Lig'de forma giyen Ozan Tufan 1 kez de İngiltere Lig Kupası'nda sahaya çıktı.

OZAN TUFAN: EN BÜYÜK HAYALİM DEMİŞTİ

Milli futbolcu Ozan Tufan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü maçı Letonya karşılaşması öncesi basın toplantında konuşmuştu. "Hayalim Premier Lig'de oynamak" demişti.

Star.com.tr

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