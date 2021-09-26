Star.com.tr 26 Eylül 2021 Pazar 09:45 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:45

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Newcastle United'ı konuk etti.

Vicarage Road Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk takım 23. dakikada Sean Longstaff'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 Newcastle'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Watford bu gole 72. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle cevap verdi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Watford, Premier Lig'de puanını 7'ye çıkartarak 11. sırada yer aldı.

Henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Newcastle United ise 17. sırada bulunuyor.

EN YÜKSEK İKİNCİ NOT OZAN TUFAN'A

Maça yedekler arasında başlayan Ozan Tufan 46. dakikada Tom Cleverley'nin yerine oyuna girdi.

Skora olmasa da takımının oyununa olumlu anlamda katkı sağlayan Ozan, Premier Lig'deki ilk maçında İngiliz basınından yüksek not aldı.

Watford Observer Gazetesi, golü atan İsmaila Sarr'dan (7) sonra en yüksek puanı kaleci Ben Foster'la birlikte Ozan Tufan'a verdi (6.5).

"ORTA SAHAYA POZİTİFLİK GETİRDİ"

Gazete, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı hakkında "Orta sahaya çok ihtiyaç duyulan kontrolü ve pozitifliği getirdi." yorumunu yaptı.

XISCO MUNOZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bu arada Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz, Newcastle maçında alınan beraberlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. İspanyol teknik adam, takımının 1-0 geriye düştükten sonraki tepkisinden memnun olduğunu ancak oyunun genelinin kendisi açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Munoz karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçlarda istikrarlı oynamaya, savunmada daha sağlam, hücumda daha agresif olmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Watford'un hocası, Ozan Tufan'ın da oyunda olduğu ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi ancak "Bu hırsa ve bu güce tüm maç boyunca ihtiyacım var, sadece 20 dakika değil. Son vuruşlar için de hayal kırıklığına uğradım" diyerek futbolcularını uyardı.