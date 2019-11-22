Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Ozan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE MAAŞ OLMAYACAK

Yönetim yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

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