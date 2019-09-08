Ozan Tufan'dan hayat öpücüğü Euro 2020 Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçına çıkan A Milli Takım, ilk yarıda Umut Meraş, Zeki, Hakan, Güven, Cenk, Yusuf ve Emre ile net fırsatları harcadı. İkinci yarı Çağlar, Zeki Çelik, Kenan atamadı, 89’da Ozan Tufan; kafayla Andorra duvarını yıktı, üç puanı Türkiye’ye getirdi.