Ozan Tufan'dan hayat öpücüğü
Euro 2020 Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçına çıkan A Milli Takım, ilk yarıda Umut Meraş, Zeki, Hakan, Güven, Cenk, Yusuf ve Emre ile net fırsatları harcadı. İkinci yarı Çağlar, Zeki Çelik, Kenan atamadı, 89’da Ozan Tufan; kafayla Andorra duvarını yıktı, üç puanı Türkiye’ye getirdi.
A MİLLİ Takım, Euro2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda Andorra’yı son anda yıktı: 1-0. 2’de Umut Meraş’ın ortasında Yusuf kafayı vurdu, kaleci Gomes’in son anda kornere çeldiği top direğe çarpıp kornere gitti. 23’te Güven ortaladı, arka direkte Zeki bomboş durumda topu dışarı attı. 30’da Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top Gomes’te kaldı. 33’te Güven vurdu, Gomes iki hamlede kontrol etti. 37’de Güven’in şutunda top defanstan döndü. 38’de Cenk vurdu, top direkten dışarı gitti.
40’da Yusuf Yazıcı uzaktan sert vurdu, kaleci müthiş çıkardı. 45’te Emre vurdu, kaleci son anda çeldi. 49’da Hakan’ın serbest atışında top üstten dışarı gitti. 50’de Çağlar aşırdı, defans son anda çizgiden çıkardı. 58’de İrfan Can vurdu, sonrasında Hakan ortaya çevirdi, Zeki topu auta gönderdi. 66’da Ozan Tufan vurdu, savunmadan geçmedi. 75’te Kenan aşırdı top kalecide kaldı. 77’de Kenan vurdu, top kaleciden döndü. 89’da Yusuf’un kornerinde Ozan Tufan kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.
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