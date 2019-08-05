Ozan Tufan'dan yeni sezon öncesi iddialı açıklama: Bu yıl benim yılım olacak
Başarılı Alanyaspor macerasının ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, formayı bırakmama konusunda kararlı.
Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden Ozan Tufan, yeni sezon öncesi formaya talip...
Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor.
Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.
Ozan, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla yeniden yükselişe geçmiş ve A Milli Futbol Takımı'na yeniden seçilmişti.
(Sabah)
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