Ozan Tufan'dan yönetime: Bırakın gideyim

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sportif Direktör Comolli'ye rest çekti. Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor. Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti. Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti.