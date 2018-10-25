Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Tufan'dan yönetime: Bırakın gideyim

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan Eintracht Frankfurt ile anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sportif Direktör Comolli'ye rest çekti. Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor. Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti. Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´de silahlı saldırı

ABD´de silahlı saldırı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA