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Ozan Tufan'ın menajeri oyuncu için Anadolu kulüplerinin kapısını çalıyor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın menajeri oyuncusu için Anadolu kulüplerine haber gönderiyor.

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Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra yol haritasını bir türlü belirleyemeyen Ozan Tufan için Alanyaspor iddası ortaya atılsa da aslında Ozan’ın Alanya’dan önce birçok Anadolu kulübüne teklif edildiği ortaya çıktı.

Menajeri tarafından kendisine sürekli olarak oynayabileceği bir kulüp bakan Ozan Tufan için Alanyaspor’un şu anda herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenilirken, milli yıldızın Sergen Yalçın ile çalışmak istediği belirtildi. Süper Lig’de Ç.Rizespor, Ankaragücü ve Antalyaspor’un da talip olduğu Ozan’ın kiralık olarak transfer olacağı bildirilirken, Avrupa’dan bazı teklifler alan oyuncunun uzun süredir A Takımla maçlara çıkmaması üzerine bu tekliflerin geri çevrildiği anlaşıldı. 

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