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Ozan Tufan'ın son talibi Erzurumspor

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalan Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor.

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Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalan Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı - lacivertli takıma teklif sunmuştu.

MEHMET ÖZDİLEK ISRARCI

Akdeniz ekibinden sonra Erzurumspor'un da Ozan Tufan'a teklif yaptığı öğrenildi. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Dadaşlar'da yönetimin Ozan'da ısrarcı olduğu bildirildi. Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak. 

U21 İLE MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan U21 takımıyla iki maça çıktı.

(Fotomaç)

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