Ozan Tufan'ın tek derdi Fenerbahçe'de kalmak

F.BAHÇE’DE kadro dışı kalan Aatif, Dirar, Ozan Tufan ve Volkan Demirel’in durumu merak ediliyor. Ozan’ın, Tolgay Arslan transferinde takas olarak kullanacağı dile getiriliyordu. Ancak genç oyuncu kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte devam etmek istiyor. Yönetimin kararını bekleyen Ozan, şu ana kadar Beşiktaş ile bir görüşme yapmadı. Teknik Direktör Ersun Yanal ise 23 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermiş değil. Ozan’ın F. Bahçe ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ozan Tufan ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Alanyaspor… Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan’ı istediklerini açıkladı.

ALANYA İLGİSİ!..

Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle yeni bir planlamaya başlayan Sarı-Lacivertliler’de, tecrübeli teknik adam, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın kadroya dönmesi konusunda olumlu fi kirlere sahip. Fenerbahçe’de yaşanan olaylardan sonra kadro dışı bırakılan eski kaptan Volkan Demirel’in ise affedilmesi pek mümkün görünmüyor.

(Aksam)