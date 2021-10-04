İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8773
  • EURO
    10,3198
  • ALTIN
    504.709
  • BIST100
    1394.37
Spor

Ozan Tufan'ın yeni hocası belli oldu

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig takımı Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:33
ABONE OL

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ranieri ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Watford'da, dün teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verilmişti. Geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.