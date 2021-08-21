21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:40 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:48

Fenerbahçe'de 3'lü savunmayı tercih eden Pereira, orta alana savaşçı bir ismin alınması için yönetime ısrarcı davranıyor. Ozan Tufan'ın da Watford'un yolunu tutmasının ardından bu bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin Moussa Sissoko'yu istediği iddia ediliyor.

2023'e kadar sözleşmesinin bulunmadığı Tottenham'ın kadrosunda düşünülmeyen 32 yaşındaki ön liberonun istediği yıllık ücretin karşılanması halinde imzaya sıcak baktığı belirtiliyor.

ÇİZME'DEN DE TALİBİ VAR

İngiliz ekibinin Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Manchester City maçının kadrosuna alınmayan Mali asıllı Fransız futbolcuya İtalya Ligi'nden de teklifler geldiği ileri sürülüyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın listesindeki ilk isim olan Moussa Sissoko, sert futbolu, dinamizmi ve düzgün pasları ile öne çıkıyor.

Profesyonel kariyerine Toulouse'ta başlayan yıldız futbolcu, Newcastle ve Tottenham'da da oynarken, Fransa Milli Takımı'nın da 71 kez formasını giydi.

İNGİLİZLER DE YAZDI

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Moussa Sissoko için Ada basınında da bir haber yer aldı. The Sun, Fransız orta saha ile ilgilenen kulüplerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haberde; Tottenham'ın 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmediğine de vurgu yapıldı.

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