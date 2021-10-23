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Spor

Ozan Tufan'lı Watford, Everton'u 5 golle yıktı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Watford'u 5-2 mağlup etti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 19:11
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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Everton, Watford'u ağırladı.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Watford'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kucka, 90+1. dakikada Dennis ile 13, 80, ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'ın sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti.

Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Watford, 3 maç aradan sonra kazandı ve 10 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 14 puanla 9. sırada yer buldu.

Watford, gelecek hafta Southampton'ı konuk edecek. Everton ise Wolves deplasmanına gidecek.

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