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Spor

Ozan Tufanlı Watford, Leeds United'a kaybetti

Watford, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United'a 1-0 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Ozan Tufan, maça ilk 11'de başladı.

2 Ekim 2021 Cumartesi 19:07 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:07
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Watford karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev saibi Leeds, 1-0'lık skorla kazandı.

Leeds'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Diego Llorente attı.

Watford'da Ozan Tufan, maça ilk 11'de başladı. 59 dakika sahada kalan milli yıldız, yerini forvet Joao Pedro'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Leeds United, sezonun ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Watford ise 7 puanda kaldı.

Leeds United, milli ara sonrası Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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