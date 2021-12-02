Ozan Tufan'lı Watford'un büyük kabusu! İngiltere'de yeniden gündem oldu

star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 20:04 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 20:04

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında evinde Manchester City'i ağırlayacak olan Ozan Tufan'ın takımı Watford, 32 yılın ardından bir ilkin peşinde. Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, 1989'dan beri mağlup edemediği Manchester City'i yenerek seriyi bozmak istiyor.

OZAN TUFAN'IN TAKIMI WATFORD, MANCHESTER CITY'İ YENMEK İSTİYOR

Milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık olarak formasını giydiği Watford, 1989 yılından beri Manchester City'i yenemedi. Premier Lig'in 15. haftasında cumartesi günü evinde Manchester City'i ağırlayacak olan Watford, rakibini yenerek bu seriyi bitirmek istiyor.

WATFORD, TAKIMIN BAŞINA CLAUDIO RANIERI'Yİ GETİRMİŞTİ

Watford, görevine son verdiği teknik direktör Xisco Munoz'un yerine Leicester City ile şampiyon olan Claudio Ranieri'yi göreve getirmişti. Watford, Ranieri ile Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etmişti. Claudio Ranieri ile 7 maça çıkan Watford, bu karşılaşmaların yalnızca ikisinden galibiyetle ayrıldı.

RANIERI: OZAN TUFAN, HARİKA BİR OYUNCU

Premier Lig'in 12. hafta maçında Manchester United'ı 4-1 yenen Watford'ta teknik direktör Ranieri, maçın ardından Ozan Tufan'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtirken, "O harika, ona inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.