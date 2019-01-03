Ozan’a izin çıkmadı

ASLAN’IN parlayan yıldızı Ozan Kabak’a Premier Lig’den teklif geldi. 18 yaşındaki almak için düğmeye basan Watford, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz kulübü, sözleşmesinde “7.5 milyon euroya serbest kalır” maddesi olmasına karşın G.Saray’la anlaşmak istediği kaydedildi. Ancak Terim dün “Ozan burada kalacak. Gitme zamanı devre arası değil. G.Saray olarak başka ülkere gitme zamanı geldiğinde biz izin veririz” dedi. Ozan da “Arkamda bana güvenip bu görevi veren Fatih Terim, sırtımda parçalı, etrafımda müthiş Galatasaray taraftarı... 18 yaşımda bana yaşattığınız bu gün için hepinize minnettarım. Çalışmaya, öğrenmeye devam” mesajını paylaştı.