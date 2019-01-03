İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4604
  • 6,2247
  • 226.825
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan’a izin çıkmadı

ASLAN’IN parlayan yıldızı Ozan Kabak’a Premier Lig’den teklif geldi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASLAN’IN parlayan yıldızı Ozan Kabak’a Premier Lig’den teklif geldi. 18 yaşındaki almak için düğmeye basan Watford, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz kulübü, sözleşmesinde “7.5 milyon euroya serbest kalır” maddesi olmasına karşın G.Saray’la anlaşmak istediği kaydedildi. Ancak Terim dün “Ozan burada kalacak. Gitme zamanı devre arası değil. G.Saray olarak başka ülkere gitme zamanı geldiğinde biz izin veririz” dedi. Ozan da “Arkamda bana güvenip bu görevi veren Fatih Terim, sırtımda parçalı, etrafımda müthiş Galatasaray taraftarı... 18 yaşımda bana yaşattığınız bu gün için hepinize minnettarım. Çalışmaya, öğrenmeye devam” mesajını paylaştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den Çin'e seyahat uyarısı

ABD'den Çin'e seyahat uyarısı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

'Suudiler Netflix'i tehdit mi etti?'

'Suudiler Netflix'i tehdit mi etti?'

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

2018-2019 devre arası biten transferler

2018-2019 devre arası biten transferler

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA