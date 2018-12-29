Ozan’ın aklını Manchester çeldi

CİM-BOM’DA bir anda patlak veren Ozak Kabak krizinin perde arkası netleşmeye başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in bu sezon yıldızını parlattığı 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansının ardından Manchester United, Manchester City, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin radarına girmişti. Genç futbolcuya olan ilginin artması üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, 30 Haziran 2020’ye kadar olan sözleşmede bulunan “7.5 milyon euroya serbest kalır” rakamını “17.5 milyon euroya serbest kalır” şeklinde değiştirmeyi ve 150 bin euroluk ücretini de artırmayı önerdi. Ancak Ozan yönetimin bu teklifine “Hayır” dedi. Ozan’ın teklifi reddetmesinin nedenini ise Manchester United olduğu ortaya çıktı. İngilizler, Ozan’a menajeri aracılığıyla haber göndererek, “7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılarız. Ancak rakam yükselirse seni almayız” dediler. Ozan da yönetimin teklifine olumsuz cevap verdi.