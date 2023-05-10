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Spor

Özbek'ten Buruk'a kutlama: ''Sana hep inandım''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir karşılaşması sonrası teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 'Rekorlara imza attın, sana hep inandım' dediği öğrenildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Özbek'ten Buruk'a kutlama: ''Sana hep inandım''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Özbek bu esnada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a seslenerek "Hocam, rekorlara imza attın ve bize mutluluklar yaşattın. Sana ilk günden beri inandım." ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Herkese çok teşekkür eden Özbek, "Statta 50 bine yakın taraftarımızı, dışarda ise milyonları sevince boğdunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. İlk günden beri bunu söyledik. İnancımdan, güvenimden en ufak bir sapma olmadı. Bu şampiyonluk size yakışır. Şampiyonluğa layık bir takım varsa, o da Galatasaray" diye konuştuğu öğrenildi.

ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A: "SANA HEP İNANDIM"

Maddi konularda yönetim olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını ifade eden Özbek'in kalan maçlar için de özel prim verileceğini söylediği bildirildi. Başkan Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a ise yönelik olarak da şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Hocam, rekorlara imza attın ve bize mutluluklar yaşattın. Sana ilk günden beri inandım. Umarım bu takımın başında uzun yıllar kalacak ve başarılara imza atacaksın. Galatasaraylıların gururla izledikleri dönem başlamıştır. Cumhuriyet'in 100. senesindeki şampiyonluk bizim için çok kıymetli ve buna çok yakınız."

Dursun Özbek'in bu tavrı ve takıma olan inancı, sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet arasında da mutluluk yarattı.

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