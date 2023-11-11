Özden Öngün: Kötü bir akşam, kötü bir gece

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Özden Öngün, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarın beklentileri de var. Bunları da anlayışla karşılayabiliriz. Fakat oyuncuların saha içerisinde özgüvenlerinin düştüğü dönemlerde onlar onlara itici güç olmak tabii ki hem bizim kenardan hem de tribündeki taraftarların görevi" dedi.

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Özgün, müsabakanın başlaması ile takımın kötü gidişatını gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk 20 dakikada istediğimiz hiçbir şey olmadı. Ne geriden oyun kurmada ne ön alan baskımızda rakibimize kurmak istediğimiz tuzakların hiçbirini kuramadık. Geriden oyun kurarken de yapmak istediklerimizi yapamadık. Burada tabii ki rakibin de iyi organize olmasında etkenler var. Fakat biz de oyuncularımıza bu anlamda saha içinde iyi anlamda görmedik. Tabii kötü bir akşam, kötü bir gece, çıkarılacak çok ders var. Nasıl iç sahada son 2 maçta iyi galibiyetleri aldıysak toparlayıp önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Tabii oyuncuların üstünde baskılar da var. Taraftarın beklentileri de var. Bunları da anlayışla karşılayabiliriz. Fakat oyuncuların saha içerisinde özgüvenlerinin düştüğü dönemlerde onlar onlara itici güç olmak tabii ki hem bizim kenardan hem de tribündeki taraftarların görevi. Tabii ki onlar iç sahadaki bu 2 galibiyet serisinden sonra çok iyi bir futbol bekliyorlardı. Belki onu göremedikleri için de tepkiler olmuştur. Fakat biz bunu değiştireceğiz. Emre Belözoğlu bu anlamda gerçekten kafasına koyduğu her şeyi yapabilen güçlü bir karakter. Hırslı bir karakter. Bu geceyi unutmayacağız. Tabii ki ne kadar düzelsek de bu içimizde bir unut olarak kalacak ama çıkaracağımız dersler var. Önümüzdeki haftalarda daha güzel, daha iyi sonuçlarla. Yukarıyı hedefleyen ve oyununu geliştiren bir takım olacağız."