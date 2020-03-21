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Spor

Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica özel jetle ülkesine gitti

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in gerçekleştirdiği toplantıda liglerin ertelenmesi kararı çıkmıştı. Bu kararın ardından Gaziantep Teknik Direktörü Rumen Marius Sumudica, kulübün çağrısına rağmen kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya döndü.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:01
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Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica kiraladığı özel jetle, yardımcılarını da yanına alarak ülkesine döndü.

Ajansspor'a konuşan Sumudica, Türkiye'den ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Dokuzuncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum.

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