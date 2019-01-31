Özer Hurmacı Sivasspor'da
Erzurumsporlu Özer Hurmacı, sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladıklarını söyledi.
Sarılar, transferin kırmızı-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.
Özer Hurmacı, kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formalarını da giymişti.
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