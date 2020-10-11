11 Ekim 2020 Pazar 20:12 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 20:12

Bursaspor'da ortalık karıştı. Yeşil beyazlı ekibin en önemli oyuncuları arasında yer alan Özer Hurmacı, eski başkan Mesut Mestan ile ilgili şok bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz sezon play-offta oynanan Adana Demirspor maçı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özer, “Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara.” ifadelerini kullandı.

MESUT MESTAN'DAN İDDİALARA CEVAP



Tecrübeli oyuncu, bu paylaşımı kısa süre içerisinde silerken, Mesut Mestan'dan Özer'e cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mestan, hukuki süreci başlattığını açıkladı, Özer'in bu iddiaları ispatlaması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?



TFF 1. Lig play off yarı finalinde Adana Demirspor'a farklı kaybeden ve Süper Lig şansı kalmayan Bursaspor'da oyunculardan Özer Hurmacı'ya sert tepki hatta ciddi suçlamalar gelmişti. Takımın tecrübeli oyuncularından Kerem Can Akyüz "Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde.... Bu kadar büyük bir kulübün alçakça bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. Takım arkadaşımızın kendini düşünerek bizi yalnız bırakması çok acı." Bursaspor amatöre düşer ama yine de çıkar. Ben Bursaya gelmeden Bursaspor'un bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." demişti.

Başarılı savunmacı Anıl Kararer de maç değerlendirmesinde bu olaya değinerek "Futbol hayatımda ilk defa bir olay yaşadım. Takım arkadaşımın oynamadığı için dün gece 00:30'da kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir." şeklinde konuşmuştu.

'GÜNAHLARINIZI BENDEN ÇIKARIN ŞİMDİLİK'



Sert eleştirilere maruz kalan Özer Hurmacı ise, Instagram hesabının hikaye bölümünden cevap verdi. Tecrübeli oyuncu, Günahlarınızı benden çıkarın şimdilik. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağım." demişti.