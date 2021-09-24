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Spor

Özgür Ekmekçioğlu: Lider olmak büyük bir gurur

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, Beşiktaş'a gösterdikleri mücadele için teşekkür ederken, 'Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Takımı tebrik ediyorum.' şeklinde konuştu.

DHA24 Eylül 2021 Cuma 23:56 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:56
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Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Takımı tebrik ediyorum" dedi.

Altay, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Takımı tebrik ediyorum. Yeni bir takımız. Mustafa hocamızın da büyük bir emeği var. Çok yoğun mesai harcadığımız bir süreç oldu. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'ne de gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Beşiktaş bizim hem renktaşımız hem de başkanından teknik ekibine kadar çok iyi ilişkilerimiz olduğu bir kulüp. Bize daha önce tesislerini de açtılar. Onur duyulası bu camiayla yaptığımız bu onurlu mücadelede galip gelmek çok mutluluk verici. Tekrardan camiamızı, taraftarımızı, futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Heyecanlı bir maç izledik. Herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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