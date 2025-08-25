Özhan Çıvgın: Geniş ve rotasyonlu kadro kurduk

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde tüm hızıyla hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu süreçte birçok takviyeye imza atarak kadrosunu güçlendirmeyi başardı. İzmir ekibinin Başantrenörü Özhan Çıvgın da, kulübün resmi sosyal medya hesabının sorularını yanıtladı. Geliş sürecini anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Beni buraya çeken etkenlerden bir tanesi kulübün vizyonu, isteği, arzusu, yıllardır Süper Lig'de kendini kanıtlamış, her sene üzerine koymaya çalışan vizyonun olması en büyük etkenlerden bir tanesi" diye konuştu.

"İKİ KULVARDA OYNAMAK ZOR"

Aliağa Petkimspor'un başarısını daha yukarıya çıkarmak istediğini belirten Özhan Çıvgın, "Hem Avrupa Kupalarında hem Türkiye Ligi'nde. Ya tabii Avrupa Kupası'yla beraber Türkiye Ligi'nde oynamak biraz zor. Geniş rotasyonlu bir kadroya ihtiyacınız var. Geniş ve rotasyonlu bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Her oyuncunun iki pozisyonu oynayabildiği bir kadro kurduk. Tabii ki karşımıza ne çıkacağını tam bilmiyoruz ama mümkün olduğunca önlem alarak bir kadro kurmaya çalıştık" dedi.

"OBRADOVİC BENİM ÖRNEK ALDIĞIM KOÇ"

Kendisine örnek olarak Obradovic'i aldığını söyleyen Çıvgın, "Ahmet Çakı ile beraber başladım. Ahmet abi benim hayatımın antrenörlük bölümünün önemli parçalarından bir tanesi. Tabii Türkiye'de çalışmış çok üst düzey yabancı antrenörler de var. Türk antrenörler de var. Bir tanesi Obradovic benim örnek aldığım koç. Ergin Ataman, Ufuk Sarıca, bunlar Türk basketbolu için önemli isimler" diye konuştu.

"SON TOPU HÜCUM ETMEYİ TERCİH EDERİM"

Son topu hücum etmeyi mi yoksa savunmayı mı tercih edersiniz sorusu üzerine Çıvgın, "Son topu hücum etmeyi tercih ederim. O andaki neye ihtiyacımız olduğuna göre değişiyor. Yani yakın atışa mı, uzak atışa mı, üçlüğe mi, ikiliğe mi ya da süreye bağlı olarak da değişiyor. Onun için çok net bir şey söylemem kolay değil" ifadelerini kullandı.

"KEYİFLİ VE GÜZEL BASKETBOL İZLETECEĞİZ"

Taraftarlara da mesaj veren Çıvgın sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sezon daha önceki sezonlarda olduğu gibi tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bu sezon bizim için güzel ve özel bir sezon olacak. Onlarla beraber hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye Ligi'nde ileriye gideceğimize çok inanıyorum ama onlarsız olmaz. Onlarsız hep eksik kalırız. Bütün maçlara davet ediyoruz onları. Keyifli ve güzel basketbol izleteceğiz onlara. Hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde birlikte hedefe."