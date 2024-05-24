Özhan Pulat: Hatay halkı için mücadeleye devam etmeliyiz

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor ile yapacakları maçta Hatay halkı için sahaya çıkıp müsabakadan sonra sevinç gözyaşlarıyla ligde kalmayı kutlamayı hayal ettiklerini söyledi.

Pulat, Çaykur Rizespor ile 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynayacakları maça ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ligin 37. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş maçına 6 eksikle çıktıklarını anımsatan Pulat, Çaykur Rizespor müsabakasında da cezaları nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamayacağını ifade etti.

Kadrodaki tüm oyuncuların Çaykur Rizespor maçına odaklandığını vurgulayan Pulat, "Artık kimin oynadığı, oynamadığı hiç önemli değil. Kadromuzdaki tüm oyuncular aynı coşku ve motivasyonla maça hazırlandı. Son maçımızda Rizespor karşısında galip gelip taraftarımızla ligde kalmayı kutlamak istiyoruz." diye konuştu.



"HATAY HALKI İÇİN KOŞMALIYIZ, DÜŞMEMELİYİZ"



Pulat, konsantre olmak için diğer takımlara göre daha fazla gerekçelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir sezonu neredeyse 10 yılı kapsayacak badirelerle geçiren bir Hatayspor var. Asrın felaketini yaşayan bir memleketin aslında tesisi olmayan, 2,5 saat uzaklıkta kendi şehirleri için mücadele eden ve birçok zorluğa göğüs geren oyuncu grubunun motive ve aidiyeti nasılsa bizim oyuncularımızın da durumu aynı şekilde. Tamamen birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Mücadele varsa umut var. Hayatın bir maraton olduğunu düşünüyorum. Durursak, düşeriz. O yüzden Hatay halkı için koşmalıyız, düşmemeliyiz, durmamalıyız ve mücadeleye devam etmeliyiz. Hatay halkına bu zor günlerde bir umut kapısı açmak için varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız. Karşımıza çıkan engel ne olursa olsun, son adımımızı onlar için atıyoruz. İnşallah Allah yüzümüze güler, sevinç gözyaşlarıyla Hatay halkıyla sarılıp ligde kalmayı kutlarız diye hayal ediyoruz."



"HATAY HALKINA BIRAKACAĞIM EN ÖZEL HEDİYE, LİGDE KALMAK OLACAK"



Pulat, Hatay'ın kendisinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatay benim için çok değerli. Benim ve ailemin yaşantısına birçok değer kattı. Paylaşmak, geniş yüreklilik ve dostluk gibi güzel manevi duyguyu Hatay'da yaşadık. O yüzden Hatay'a bir borcum vardı. Buraya, başkanımız Lütfü Savaş'ın telefonuyla geldim. Yönetim kurulumuz ve Hatayspor bana böyle bir teklifle geldiğinde ikiletemezdim. Hatay halkına bırakacağım en özel hediye, ligde kalmak olacak. Bunun için ekibimle gecemi gündüzüme katıyorum. Yönetimimiz, taraftarımız, oyuncumuzla, teknik ekibimizle sımsıkı birbirimize sarılmış halde maç sonu kutlama yapmayı hayal ediyorum."



"DÖRT TAKIMIN DA İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL"



Pulat, kümede kalma mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorların da belirleyeceği olacağına işaret etti.

Ligde son hafta zorlu maçların yapılacağına değinen Pulat, "MKE Ankaragücü, Trabzonspor gibi çok zor bir deplasmana gidecek. Konya'da oynanacak maçta şampiyon belirlenecek. Galatasaray, büyük takım refleksi gösterip kazanmak için mücadele edecek. Diğer taraftan Pendikspor kafa olarak daha rahat bir karşılaşmaya çıkacak, Gaziantep FK kolay bir maç oynamayacak. Biz de zor bir maça çıkacağız. Rizespor ligin en disiplinli takımlarından biri, son derece zorlu bir rakip. Dört takımın da işi hiç kolay değil ama gülen taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pulat, Mersin'de oynayacakları maçta taraftar desteğini maçın sonuna kadar hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.



KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VEREN HATAYSPOR'A GALİBİYET YETMİYOR



Ligde 38 puanla 17. sırada bulunan bordo-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanması halinde 41 puana ulaşacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibinin kaderini, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek.

Atakaş Hatayspor, 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.