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Spor

Özkan Arseven: İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Özkan Arseven: İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.

Arseven, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler. Bu noktada Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tavrını önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz."

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