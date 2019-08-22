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Ozornwafor İspanya'ya kiralanıyor

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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