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Spor

Özrü kabul edilmedi! F.Bahçe'den çarpıcı karar

Fenerbahçe, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görevde olduğu süre boyunca A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeme kararı aldıklarını açıkladı.

26 Eylül 2024 Perşembe 08:58 - Güncelleme:
Özrü kabul edilmedi! F.Bahçe'den çarpıcı karar
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Yunanistan'ın basketbol takımlarından Panathinakos'u ve A Milli Takım'ı çalıştıran Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçından sonra 3-1'lik derbi skorunun işaretini yapması sebebiyle Fenerbahçe'den çok büyük tepki gördü.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Koç Ergin Ataman, hazırlık maçından sonra Sarı-Kırmızılı tribünlere yönelip Kadıköy'deki galibiyetten ötürü taraftarlara 3-1'lik skoru işaret etti ve tribünlerden büyük alkış aldı. Ve yaşananlar gündemin zirvesine oturdu. Olayın sosyal medyada ve taraftar sitelerinde büyümesiyle birlikte dün sabah bir açıklama paylaşan Ataman, amacının sadece Galatasaray taraftarının sevincini paylaşmak olduğunu, Fenerbahçe camiasından özür dilediğini belirtti.

ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

Özür mektubunun ardından Sarı-Lacivertliler, "A Milli Takımı Başantrenörü şahsın sergilediği tavır herkesin malumudur. Saygınlığı ve kimliği taban tabana zıttır. Özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Bu şahıs görev aldığı sürece A Milli Takım'a sporcu göndermeyeceğiz" açıklamasını paylaştı.

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