17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7607
  • 6,3456
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Özür dilerim, güçlü döneceğim’

Ryan Babel, sakatlık yüzünden Club Brugge maçında oynamamasıyla ilgili bu açıklamayı yaparak, “Umarım bir an önce dönerim” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’DA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz salı günü oynanan Club Brugge karşılaşması öncesinde sakatlık yüzünden son anda kadrodan çıkartılan Ryan Babel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, “Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım Medipol Başakşehir maçında yeniden sakatlandım. Bu yüzden de Club Brugge maçında oynayamadım. Takımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Özür diliyorum. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Umarım bir an önce dönerim” ifadelerine yer verdi. Bu arada Cim-Bom’da yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Emre Akbaba’nın önceki gün idmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA