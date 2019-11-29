‘Özür dilerim, güçlü döneceğim’

GALATASARAY’DA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz salı günü oynanan Club Brugge karşılaşması öncesinde sakatlık yüzünden son anda kadrodan çıkartılan Ryan Babel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, “Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım Medipol Başakşehir maçında yeniden sakatlandım. Bu yüzden de Club Brugge maçında oynayamadım. Takımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Özür diliyorum. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Umarım bir an önce dönerim” ifadelerine yer verdi. Bu arada Cim-Bom’da yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Emre Akbaba’nın önceki gün idmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü