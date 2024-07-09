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Spor

Pablo Martin Batalla resmen Bursaspor'da!

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik direktörlüğe getirdi.

9 Temmuz 2024 Salı 19:28 - Güncelleme:
Pablo Martin Batalla resmen Bursaspor'da!
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Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı kulübün efsane ismi Pablo Martin Batalla'ya imza töreni düzenledi.

Arjantinli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde Bursaspor'a 3 yıllık imza attı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla Özlüce ibrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Batalla, daha önce Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

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