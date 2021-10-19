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Spor

Pablo Sarabia: Evimizde de Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Sporting Lizbon'da Pablo Sarabia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 23:07 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:07
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Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta penaltıdan ağları sarsan Pablo Sarabia, karşılaşmanın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen İspanyol oyuncu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk 2 maçımızda 2 yenilgi almıştık, iyi başlayamamıştık. Bugün defansta iyiydik. İyi bir maç çıkardık ve 3 puan kazandık. İlk 3 puanımızı almak önemli, evimizde de Beşiktaş'ı yenerek 6 puana yükselmek istiyoruz. Şimdi hedefimiz, içerideki maçımızı kazanmak." dedi.

Yeni takımında ilk golünü attığı hatırlatılan Sarabia, "Sporting'deki ilk golüm nedeniyle mutluyum. Takıma adapte olmak ve farklı sisteme alışmak biraz süre aldı." diye konuştu.

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