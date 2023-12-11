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Spor

Pacers, iki yönlü atletik forvet arayışında

NBA ekibi Indiana Pacers takımı daha da güçlendirmek için iki yönlü atletik forvet oyuncusunu takas yapmayı düşünüyor.

11 Aralık 2023 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Pacers, iki yönlü atletik forvet arayışında
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Indiana Pacers'ın, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'a takviye olarak iki yönlü atletik bir forvet takası yapmayı planladığı bildiriliyor.

ESPN'in NBA Today isimli programının yakın tarihli bir bölümünde Adrian Wojnarowski, Pacers ekibinin Haliburton'ı takımın merkezine koyarak "bu kadroyu oluşturmak için ihtiyaç duydukları iki yönlü büyük ve atletik kanat oyuncusunu takas etme konusunda agresif bir tutum sergilediğini" bildirdi.

Wojnarowski, Toronto Raptors'ın forvetleri Pascal Siakam ve OG Anunoby'yi Indiana için olası hedefler olarak gösterdi. Siakam'ın sözleşmesinin son yılında olmasının yanı sıra, Anunoby'nin ise kontratında 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Yine de Wojnarowski, Pacers'ın bu tür oyunculara yeni kontratlar verebileceğine olan inancından dolayı, kendilerini alma konusunda "draft seçimlerinden ve elindeki varlıklardan vazgeçmeye istekli olduğunu" belirtti.

Wojnarowski ayrıca, Haliburton'ın bu yılki performansının Indiana'nın diğer yıldız oyuncuları çekebileceğine dair inancını artırdığını da sözlerine ekledi:

"Tyese Haliburton'ın yapmakta kararlı olduğu şey, Indiana'yı büyük oyuncuları alabilecek ve sonra da onları tutabilecek bir yer haline getirmek. Ve şu anda lige baktığınızda, oyuncuların 'Tyrese ile kim oynamak istemez ki' dediklerini duyabiliyorsunuz. Bu da Indiana gibi bir pazar ve organizasyon için olağanüstü bir durum."

23 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 26,9 sayı ve 12,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

  • Tyrese Haliburton
  • Indiana Pacers

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