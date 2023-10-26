Pacers, Rick Carlisle ile yola devam edecek

Indiana Pacers ve başantrenör Rick Carlisle'ın, birkaç yıllık sözleşme uzatma üzerine anlaştıkları bildirildi.

2021'den bu yana Pacers'ın koçluğunu yapan ve kariyerinde 897 galibiyete sahip olan Carlisle, daha önce 2003-2007 yılları arasında da Indiana'da görev almıştı.

Carlisle ekiple 61-104'lük bir seriye sahip olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pacers'ın geçtiğimiz sezon sonunda sakatlıklardan dolayı sıralamalarda düşüş yaşamasından önce gösterdiği ilerlemeden hoşnut kaldığını belirtti.

Pacers'tan önce Dallas Mavericks koçu olarak 13 sezon geçiren Carlisle, bu süreçte bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.