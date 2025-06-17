İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3754
  • EURO
    45,6196
  • ALTIN
    4287.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pacers'ı deviren Thunder, NBA final serisinde öne geçti
Spor

Pacers'ı deviren Thunder, NBA final serisinde öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2 öne geçti.

AA17 Haziran 2025 Salı 09:40 - Güncelleme:
Pacers'ı deviren Thunder, NBA final serisinde öne geçti
ABONE OL

Paycom Center'da oynanan serinin beşinci maçında, Jalen Williams 40 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Aaron Wiggins 14 sayılık performans gösterdi.

Chet Holmgren ise galibiyete 9 sayı ve 11 ribauntla katkıda bulundu.

Konuk takımda, Pascal Siakam'ın 28, TJ McConnell'ın 18 ve Aaron Nesmith'ın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin altıncı maçı, 20 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

  • Oklahoma City Thunder
  • Indiana Pacers

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.