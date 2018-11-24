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Paco Alcacer 23 milyon euro'ya B.Dortmund'da

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon başı Barcelona'dan kiraladığı Paco Alcacer'in bonservisini aldığını duyurdu.

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Bu sezon 8 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken Paco Alcacer'in bonservisi 23 milyon euroya alındı.

Bundesliga takımlarından Dortmund, Alcacer'i satın alma opsiyonuyla yaz transfer döneminin son günlerinde kiralamıştı.

Dortmund'un bu transfer için Katalan ekibine 23 milyon euro ödediği, 5 milyon euro'da bonus maddesinin olduğu belirtildi.

Alcacer 2023 sezonu sonuna kadar Sarı-siyahlı ekibin formasını giyecek.

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