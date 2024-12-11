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  • Samet Akaydın'dan büyük hata! Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
Spor

Samet Akaydın'dan büyük hata! Fenerbahçe'ye pahalıya patladı

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet'e tepki gösterdi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
Samet Akaydın'dan büyük hata! Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
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Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.

Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

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