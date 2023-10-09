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Spor

Paket teklif yolda! İtalyan devi iki yıldız için devrede

Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski sezon daha yeni başlamış olmasına rağmen sergiledikleri performanslarla şimdiden birçok Avrupa devini peşlerine taktılar. İtalya'nın köklü kulübü Napoli iki yetenekli oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah9 Ekim 2023 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Paket teklif yolda! İtalyan devi iki yıldız için devrede
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Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye talip çıkığı iddia edildi.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi Transfer eden Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'yi yerinde takip ettiği kaydedildi.

PAKET TEKLİF PLANI

Sabah'ın haberine göre Napoli sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İtalyan ekibinin iki futbolcu için sarı lacivertlilere paket teklif sunacağı vurgulandı. Napoli scoutlarının dün akşam oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip ettiği de haber detayında yer aldı.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon toplam 16 maça çıkan Sebastian Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı verdi.

FERDİ'NİN PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu ise tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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