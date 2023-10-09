Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye talip çıkığı iddia edildi.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi Transfer eden Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'yi yerinde takip ettiği kaydedildi.

PAKET TEKLİF PLANI

Sabah'ın haberine göre Napoli sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İtalyan ekibinin iki futbolcu için sarı lacivertlilere paket teklif sunacağı vurgulandı. Napoli scoutlarının dün akşam oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip ettiği de haber detayında yer aldı.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon toplam 16 maça çıkan Sebastian Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı verdi.

FERDİ'NİN PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu ise tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.