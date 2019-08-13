30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,565
  • 6,2261
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan İstanbul'da

Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan İstanbul'da Türk tatlılarını yedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taksim'deki bir tatlıcının yeni şubesine eşi Faryal Makhdoom Khan ile gelen ünlü Müslüman boksör, hayranları ve çalışanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Baklava ve çeşitli tatlıların tadına bakan ve çay içen Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul harika biliyorsunuz. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim." dedi.

Bu kez eşi ve arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Khan, "Her yerin tadını çıkarıyorum. Herkes çok iyi. Burası çok huzurlu ve güvenli. Özellikle de yemekler çok güzel. Buraya gelmemin ana nedenlerinden biri yemekler." ifadesini kullandı.

Tatlıcıda tezgahın arkasına geçerek, ustalarla şakalaşan ve görevlinin ikram ettiği baklavanın tadına bakan Khan, Türk tatlılarını beğendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 300 binden fazla takipçisi bulunan Khan, daha sonra kendisini tanıyan ve ilgi gösteren hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Amir Iqbal Khan'ın İstanbul'da gidilecek yerlere ilişkin tavsiyeler istediği sosyal medya hesabındaki mesajı 30 binden fazla kişi tarafından beğenilmiş ve çok sayıda cevap yazılmıştı.

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA