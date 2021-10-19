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Spor

Palhinha: Daha fazla gol de atabilirdik

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Sporting'de Palhinha, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 23:18 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:18
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Sporting'in orta saha oyuncularından Palhinha, temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynadıklarını söyleyen Palhinha, "Harika takım oyunundan bahsetmeden benim performansıma geçmek olmaz. Tüm takım muhteşem oynadı. Avrupa'da gittikçe gelişiyoruz ve bugün daha fazla gol de atabilirdik ancak yine de iyi bir sonuç aldık" dedi.

Beşiktaş'ın atmosferine değinen Palhinha, "Çok ateşli bir atmosfer olduğunu biliyorduk ancak ilk birkaç dakikadan sonra alıştık" diye konuştu.

Gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyen Portekizli oyuncu, "Teknik direktörümüz de bunun olası olduğunu söyledi. Biz inanıyoruz, her şeyimizi vereceğiz. Daha çok maç var" ifadelerini kullandı.

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