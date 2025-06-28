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  • Palmeiras, Botafogo'yu tek golle geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Spor

Palmeiras, Botafogo'yu tek golle geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunun ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan mücadele, uzatmalar sonucunda Palmeiras lehine 1-0 sonuçlandı.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Palmeiras, Botafogo'yu tek golle geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunun ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan mücadele, uzatmalar sonucunda Palmeiras lehine 1-0 sonuçlandı.

Palmeiras'ın tek golünü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'da oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • Palmeiras vs Botafogo
  • Lincoln Financial Field

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