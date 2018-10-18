Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı maçta Gran Canaria'yı 102-87 mağlup etti

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi’nin 3. haftasında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Gran Canaria'yı 102-87 mağlup etti. Panathinaikos bu sonucun ardından Avrupa Ligi’nde bu sezon ikinci galibiyetini alırken, Gran Canaria da ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

PANA, THY Avrupa Ligi’nin 4. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Gran Canaria ise bir sonraki maçında İspanya'da CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Maccabi FOX Tel Aviv son çeyrekte açıldı

Maccabi FOX Tel Aviv, THY Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Buducnost Podgorica'yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 78-68 mağlup etmeyi başardı. Maccabi FOX Tel Aviv bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Buducnost Podgorica 3. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Maccabi FOX Tel Aviv, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. Buducnost Podgorica ise 4. maçında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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