İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,279
  • EURO
    32,8552
  • ALTIN
    1970.32
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Panathinaikos, Vitor Hugo'yu duyurdu

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Vitor Hugo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA23 Ocak 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
Panathinaikos, Vitor Hugo'yu duyurdu
ABONE OL

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından Trabzonspor'un eski futbolcularından Vitor Hugo'yu da transfer etti.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

2020 ile 2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, ardından ülkesinin Bahia takımına transfer olmuştu.

Panathinaikos, Fenerbahçe'den milli futbolcu Samet Akaydin'i de kiralamıştı.

Geçtiğimiz sezon Bahia'da 29 resmi maça çıkan Vitor Hugo, toplam 2314 dakika sahada kaldı ve 1 golle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.