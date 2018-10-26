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Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'a uzatmalarda boyun eğdi

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Zalgiris Kaunas uzatmalarda Panathinaikos'u 87-83 mağlup etti.

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THY Euroleague'in 4. hafta maçında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 20-13 önde tamamlayan Zalgiris Kaunas, devreye 44-33'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı azaltan Panathinaikos, son bölümde rakibini yakaladı ve mücadele 76-76'lık skorla uzatmalara kaldı.

Uzatmalarda iyi savunma yapan Zalgiris Kaunas deplasmanda Panathinaikos'u 87-83 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Zalgiris 2. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 2. kez yenildi.

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