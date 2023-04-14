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Spor

Panathinaikos'a THY Avrupa Ligi'nden galibiyet silme cezası

THY Avrupa Ligi'nde mali şartlara uymayan Panathinaikos'un 2 galibiyeti silinecek. 16. Sırada bulunan Panathinaikos, play-off dışında kaldı.

AA14 Nisan 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Panathinaikos'a THY Avrupa Ligi'nden galibiyet silme cezası
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Panathinaikos, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 galibiyet silme cezası aldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremeyen Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda iki galibiyetinin silineceği belirtildi.

Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi.

Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Euroleauge'de 16. sırada bulunanarak play-off'un dışında kaldı.

  • Panathinaikos
  • Basketbol
  • Euroleauge

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