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Spor

Panathinaikos'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos Basketbol Takımı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen depremzedeler için yardım topladıklarını açıkladı.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Panathinaikos'tan depremzedeler için yardım kampanyası
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Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunan temsilcisi Panathinakos Basketbol Takımı da Türkiye ve Suriye halkı için yardım toplayacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin OAKA Arena'da toplanıp, gönderileceği ifade edildi. İnternet sitesinde ayrıca para yardımı için hesap numarası da paylaşıldı.

Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos da depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunu söyledi.

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