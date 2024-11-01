Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a izin

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı.

22 Kasım'da A Milli Takım'ın 2025 Elemeleri'nde oynayacağı Macaristan maçında takımın başında olmak isteyen Ergin Ataman'a Panathinaikos yönetiminden izin çıktı.

Pana'nın verdiği bu karar sonrası Ergin Ataman, Yunan ekibinin yönetimine teşekkür etti.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Panathinaikos Başkanı Sayın Dimitrios Giannakopoulos'a, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a karşı oynayacağımız maç ile ayı güne denk gelen Macaristan karşılaşması için Türk Milli Takımı'nda yer almam için anlayışı ve özel izni için teşekkür etmek istiyorum. Onun kararı bana hem kulübümüze hem de milli takımımın çıkarlarına hizmet etme fırsatı verdi. Bu hamle aynı zamanda iki ülke arasında sportif düzeydeki iş birliği ve dostluğa da önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçın aynı günü THY EuroLeague'de Panathinaikos Zalgiris ile karşılaşacak.