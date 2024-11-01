İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3437
  • EURO
    37,3148
  • ALTIN
    3031.67
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a izin

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı. Tercihini milli takımdan yana kullanan deneyimli çalıştırıcı, Pana'nın izin vermesi sonrası teşekkür etti.

1 Kasım 2024 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a izin
ABONE OL

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı.

22 Kasım'da A Milli Takım'ın 2025 Elemeleri'nde oynayacağı Macaristan maçında takımın başında olmak isteyen Ergin Ataman'a Panathinaikos yönetiminden izin çıktı.

Pana'nın verdiği bu karar sonrası Ergin Ataman, Yunan ekibinin yönetimine teşekkür etti.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Panathinaikos Başkanı Sayın Dimitrios Giannakopoulos'a, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a karşı oynayacağımız maç ile ayı güne denk gelen Macaristan karşılaşması için Türk Milli Takımı'nda yer almam için anlayışı ve özel izni için teşekkür etmek istiyorum. Onun kararı bana hem kulübümüze hem de milli takımımın çıkarlarına hizmet etme fırsatı verdi. Bu hamle aynı zamanda iki ülke arasında sportif düzeydeki iş birliği ve dostluğa da önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçın aynı günü THY EuroLeague'de Panathinaikos Zalgiris ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.