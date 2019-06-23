Panathinaikos’un Obra ısrarı
Yunanistan temsilcisi daha önce takımı başarıdan başarıya koşturan başantrenör Obradovic için transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe ile Sırp koç ise teklifi geri çevirdi. Kanarya Sloukas ile yeniden el sıkıştı.
- Star Spor
YUNANİSTAN’IN basketboldaki iddialı takımlarından Panathinaikos, Fenerbahçe Beko’nun başarılı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e transfer teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertlilerle iki yıl daha sözleşmesi olan Sırp koç ile Fenerbahçe Beko bu teklifi geri çevirdi. Panathinaikos geçen sezon da Obradovic’e teklifte bulunmuş ancak ünlü teknik adam Fener’de kalmıştı. Obradovic 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos’la 5 kez Euroleague, 11 defa da Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı. Bu arada henüz sözleşme yenilemeyen Yunanlı guard Kostas Sloukas’ın Fenerbahçe ile yeniden prensipte anlaştığı belirtildi. Sloukas’a Barcelona ve CSKA Moskova talip olmuştu.
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