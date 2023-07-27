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Spor

Panathinaikos'un yeni yıldızı Juancho Hernangomez

Ergin Atama'nın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunan ekibi Panathinaikos, İspanyol uzun forvet Juancho Hernangomez'i transfer ettiğini duyurdu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Panathinaikos'un yeni yıldızı Juancho Hernangomez
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THY EuroLeague'de transferin en hızlı takımı Panathinaikos, kadrosuna yeni bir oyuncu ile güçlendirdi.

Ergin Ataman yönetimindeki Atina ekibi, uzun yıllardır NBA'de forma giyen Juancho Hernangomez ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Juancho, 2012-2016 yılları arasında CB Estudiantes'te oynadıktan sonra 2016 NBA Draftı'nın 15. sırasından Denver Nuggets'a seçilmişti.

Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors formasıyla 42 maça çıkan Juancho Hernangomez, 14.6 dakikada 2.9 sayı ve 2.9 ribaunt üretti.

2.06'lık uzun, EuroBasket 2022'de İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşamıştı.

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