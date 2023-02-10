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Spor

Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenlerin geliri depremzedelere bağışlandı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlıların Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçta Pancu'nun giydiği eldivenleri satın alarak Beşiktaş müzesine kazandırdı. Eldivenlerden elde edilen gelir ise depremzedelere gönderilecek.

AA10 Şubat 2023 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenlerin geliri depremzedelere bağışlandı
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy'de oynanan ve siyah-beyazlıların 4-3 kazandığı Fenerbahçe maçında kaleye geçmek zorunda kalan Romen eski futbolcuları Daniel Pancu'nun eldivenlerini satın aldı.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta Oscar Cordoba'nın atılması ve değişiklik hakkının kalmaması üzerine kaleye geçerek siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Pancu, geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelere bağışlanması için eldivenlerini satışa çıkardı.

Pancu'nun girişimi üzerine siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, 500 bin lira karşılığında satın aldığı eldivenleri Beşiktaş Müzesi'ne bağışladı.

Romen eski futbolcunun afetzedeler için yaptığı girişimin kendilerini duygulandırdığını söyleyen Kocadağ, yaptığı açıklamada, "Pancu uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve Türk halkını seven eski bir oyuncumuz. Deprem hepimizi olduğu gibi onu da etkiledi. Kendisi bir yardımda bulunmak istedi ve tarihe geçen Fenerbahçe derbisi sonrası kendine hatıra olarak sakladığı eldivenleri satışa çıkardı. Biz de onun iyi niyetli girişimini geri çevirmedik ve ücretinin tamamı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanması için eldivenlerini satın alarak müzemize bağışladık. Pancu'ya ve ülkemizdeki bu acı günlere kayıtsız kalmayan tüm sporculara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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