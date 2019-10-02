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Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

France Football, Uruguaylı eldivene övgü yağdırırken, Sport France, “PSG beladan kurtuldu” yorumunu yaptı.

  • StarSpor
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GALATASARAY’IN Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 1-0 yenildiği maç Fransa’da geniş yankı uyandırdı. France Football, PSG’nin eksiklere rağmen Cim-Bom’a karşı doğru bir oyun oynadığına dikkat çekip, “Mükemmel Muslera, PSG karşısında farkı önledi. 5 kurtarış yaparak Tek başına PSG’ye kafa tuttu” derken, “G.Saray hayat vermesi gereken kişiler sahada yoktu” yorumunu yaparak Babel’i eleştirdi.

Sport France de, PSG’nin galibiyete rağmen çok yorulduğuna vurgu yapıp “İstanbul’da beladan kurtuldu” ifadelerini kullandı. L’Equipe, “PSG, iyi oynamamasına karşın çok zorlu bir atmosferde galip geldi. Şu anda işler yolunda” diye yazdı. Maçı yorumlayan eski futbolcu Papin ise “Muslera çok büyük kaleci. Fatih Terim bugün başarısız değildi” diye konuştu.

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